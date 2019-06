VN – In giornata l’ufficialità di Pradè

E’ stata una marcia di ri-avvicinamento breve ma importante quella di Daniele Pradè alla Fiorentina che in giornata dovrebbe trovare l’ufficialità tramite il consueto comunicato stilato da violachannel. Ormai a quanto ci risulta non ci sono proprio più dubbi: Daniele Pradè è pronto a tornare in quel posto che abbandonò tre anni fa per i noti dissidi con l’allora presidente Cognigni. Anche in quel caso era subentrato a Corvino. PRADE’ E QUELLA TELEFONATA DESTABILIZZANTE