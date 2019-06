Domani il closing, ci saranno i legali ma non DDV. Individuato lo studio legale

Nella giornata di domani, con tutta probabilità, avverrà il tanto atteso closing che ufficializzerà una volta per tutte quello che già è noto. La Fiorentina passerà dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso, per una cifra vicina ai 165 milioni di euro. Agli ultimi passaggi burocratici, sotto l’attenta direttiva di un nutrito pool di legali, non sarà però presente Diego Della Valle. Secondo quanto appreso da Violanews.com, l’ormai ex proprietario della squadra viola, nella giornata di domani sarà a Parigi per impegni con altre aziende. Sarà presente negli studi legali Chiomenti un notaio per vidimare i contratti.