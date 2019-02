Vitor Hugo, le ultime: difficile il recupero del brasiliano per il Napoli

Non ci sono buone notizie dal centro sportivo sul fronte Vitor Hugo. A quattro giorni dalla sfida contro il Napoli, il brasiliano non è sceso in campo ma ha lavorato solo in palestra per recuperare dalla lesione di primo grado occorsa in Coppa Italia contro la Roma: soltanto terapie per il brasiliano, che difficilmente riuscirà a recuperare per il match delle 18 contro gli azzurri. Radio Bruno riporta anche di un Marko Pjaca “stranamente” sorridente. Il croato ha scherzato con capitan Pezzella all’ingresso dei campini.