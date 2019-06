Vitale: “Diego Della Valle cacciato dai fiorentini”. Poi propone un nuovo d.s.

Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato a Lady Radio: “Dopo che Diego Della Valle ha voluto sculacciare la gente nell’intervista dell’11 maggio ed è stato cacciato dalla città dai fiorentini. Questo è il verbo giusto. I fiorentini erano stanchi dei Della Valle e tutto ciò che farà Commisso sarà accolto con entusiasmo. Ora dovrà affrontare il caso Chiesa, che non è facile. Di fronte ad offerte in squadre che giocano la Champions non sarà semplice, ma mai dire mai. Gli potrebbe proporre un contratto importante con la promessa di liberarlo tra un anno. Il nuovo direttore? Avrei preso Sabatini, che però si è accasato. Tare e Carli sono occupati. Prenderei Marchetti del Cittadella, un giovane che negli ultimi 4-5 anni ha fatto bene”.