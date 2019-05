Virgili: “In passato Sarri fu vicino alla viola. Magari in futuro… e firmerebbe in bianco”

Aurelio Virgili, grande amico di Maurizio Sarri e figlio dell’ex viola Giuseppe, è intervenuto a Radio Bruno Toscana dopo la vittoria di Europa League. Con lui si è parlato anche di Fiorentina:

Quando andò a Napoli era certo di venire a Firenze e c’erano stati dei contatti con Pradè. Poi non c’erano stati ulteriori approfondimenti ma era una piazza che aveva chiesto Sarri, prima di puntare su Paulo Sousa. Corvino lo adora e non da ora. Posso dire che allenare la Fiorentina è un suo sogno: in questo momento sfrutterà quelle che saranno le grandi opportunità, ma ha sempre detto che firmerebbe in bianco.

Il futuro viola? Mi mette tristezza vedere una società seria e che ha sempre fatto bene calcio ridotta in questi livelli. Se però uno non se la sente è giusto che lasci, così come non va bene che una città così passionale sia costretta a subire questi momenti.