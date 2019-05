Viola in vacanza, ma non tutti. C’è chi gioca ancora e chi… va dal dentista

Per i giocatori viola è tempo di vacanze, ma non per tutti. Pezzella infatti giocherà la Copa America con l’Argentina, Chiesa l’Europeo Under 21 e Lafont il Mondiale Under 20 con la Francia. In molti però hanno approfittato della fine del campionato per far visita alle proprie famiglie: Simeone in questi giorni in Argentina ha ripreso confidenza con l’asado, Hancko ha fatto visita agli ex compagni dello Zilina, mentre Gerson in Brasile si è sottoposto anche a un piccolo intervento ai denti. A scegliere il mare sono stati invece Veretout e il neo viola Zurkowski, che hanno optato per Sardegna e Grecia mentre il rientrante Saponara ha scelto Vienna.