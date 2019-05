Viola in prestito: Dragowski-top, Thereau neppure convocato. Sottil in campo mercoledì

Un finale di stagione stratosferico per Bartlomiej Dragowski e Hamed Traoré. In viale Fanti conoscono bene la remuntada empolese in classifica, in cui il portiere polacco ed il centrocampista ivoriano si sono resi nelle ultime settimane autentici protagonisti. Anche ieri i due sono stati i migliori in campo contro il Torino, insieme a Giovanni Di Lorenzo. Incolpevole sul gol granata, Dragowski contro la formazione di Mazzarri ha messo in mostra tutto il suo repertorio, impedendo al Toro di segnare altre reti; indiavolato Traoré, onnipresente in mezzo al campo e bravo ad infilare lo zampino in tutte le reti azzurre. E Jacob Rasmussen? In panca per 90′. Già in vacanza Riccardo Saponara, rimasto tra le riserve pure contro il Chievo, mentre Cyril Thereau non è neppure stato convocato da Maran per la trasferta di sabato in casa del Genoa. Entrambi a fine campionato rientreranno a Firenze: il trequartista ha un contratto con il club gigliato fino al 2021, quello dell’ex Udinese invece scadrà nel 2020.

La Serie B è entrata nel vivo con i playoff: l’unico viola in prestito coinvolto è Riccardo Sottil nel Pescara di Bepi Pillon. Per lui il debutto avverrà mercoledì sera a Verona contro l’Hellas degli ex gigliati Pazzini e Di Carmine. Chi invece è già stato protagonista nei playoff, ma di Serie C, è Pierluigi Pinto all’Arezzo, ieri vittorioso per 3-0 nel turno di andata contro la Viterbese. Il difensore pugliese rientrava tra i titolari ed è stato autore di una prestazione, come al suo solito, più che sufficiente.

All’estero c’è chi festeggia la vittoria in campionato (Maxi Olivera con l’Olimpia), chi riceve i ringraziamenti dal proprio pubblico in vista del prossimo addio (Szymon Zurkowski), chi resta in panchina per l’ennesima volta (Sebastian Cristoforo). Valentin Eysseric è ancora ai box per infortunio: il problema fisico accusato un mese e mezzo fa gli ha fatto chiudere anzitempo, in pratica, la stagione al Nantes.