Vertice tra Montella, Corvino e Cognigni. Situazione in standby

Ieri sera è andata in scena una cena tra Vincenzo Montella, Pantaleo Corvino e Mario Cognigni in un ristorante del centro di Firenze. Come riporta Radio Bruno i tre si sono ritrovati con l’obiettivo di raggiungere a Parma l’aritmetica salvezza, per poi pianificare le mosse future. Per il momento situazione in standby, in attesa delle decisioni di Diego Della Valle.