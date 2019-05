Veretout sostituito a tempo scaduto: bordate di fischi e cori contro Napoli

Bordate di fischi e il coro “odio Napoli”. Questa la colonna sonora che ha accompagnato la sostituzione e, con ogni probabilità l’ultima volta in maglia viola, di Jordan Veretout. Sostituito al minuto 89′ di Fiorentina-Genoa, il francese ha lasciato il posto al connazionale Dabo. Non appena è stato annunciato il cambio dallo speaker, il popolo viola è esploso in fischi sonori e cori contro i partenopei, sua probabile destinazione.