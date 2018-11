Veretout, numeri da leader. Solo Biraghi corre di più, e scartarlo è quasi impossibile

Sul Corriere Fiorentino questa mattina si approfondisce il ruolo che ha avuto Veretout fino a questo momento nella stagione della Fiorentina. Nonostante il cambio di ruolo, il francese sta dando risposte straordinarie. Non è un caso che Deschamps abbia deciso di convocarlo con la Francia per le sfide con Olanda e Uruguay. I numeri parlano chiaro: Veretout, dopo Biraghi, è il viola che corre di più (10,4 km a partita) e subisce soltanto 0,6 dribbling a match. Un muro, in pratica.