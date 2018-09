Veretout, ci siamo: a Napoli l’esordio in campionato

Veretout è pronto a prendersi la Fiorentina. Il centrale francese sabato prossimo tornerà titolare: Pioli non ha ancora deciso la formazione ma un posto per lui ci sarà. Dopo aver saltato le prime due giornate per squalifica, il centrocampista è pronto a riprendere il controllo del centrocampo viola. Lo scrive Il Corriere dello Sport.