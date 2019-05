Ventura: “Rifiutai Lazio e Fiorentina per allenare l’Italia”

Intervistato da soccermagazine.it, l’ex Ct della nazionale italiana, Gian Piero Ventura, ha svelato anche un retroscena sulla Fiorentina:

Per scegliere la Nazionale ho rifiutato anche altre opportunità molto stimolanti e quindi è doppiamente pesante il rammarico. Che tipo di chance? Oltre ad avere due anni di contratto col Torino, avevo la possibilità di andare in altre squadre importanti. Parlo delle squadre subito sotto alle big, quelle che lottano per l’Europa, come Lazio e Fiorentina. Tanto tempo fa, subito dopo Cagliari, fui vicino anche alla Juventus.

