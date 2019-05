Venerato: “Fiorentina-Genoa? Nel calcio italiano sono meglio due feriti che un morto”

Così Ciro Venerato nel Microfono Aperto di Radio Sportiva: “Considero la retrocessione dell’Empoli una somma ingiustizia. In parte meritata per l’esonero di Andreazzoli, in parte immeritata per il gioco espresso. Ieri sera l’Inter sembrava l’Empoli e viceversa. Fiorentina-Genoa? Non mi sono indignato, nel calcio italiano si sa da tempo che sono meglio due feriti che un morto. Ai viola il pareggio andava comunque bene e posso anche capire la loro partita, meno quella dei liguri”.