Vannucci: “Commisso ha portato entusiasmo, gli auguro di innamorarsi sempre più di Firenze”

L’Assessore al lavoro del Comune di Firenze, Andrea Vannucci, impegnato nella conferenza stampa di presentazione del Calcio Storico 2019, ha espresso a latere anche qualche opinione sul momento in casa viola:

Commisso ha portato tanto entusiasmo. Per questa città la Fiorentina è l’amore più grande e i suoi destini incidono sull’umore e i sentimenti dei fiorentini. L’incontro al Franchi con il Presidente è stata una bellissima dimostrazione di affetto del popolo viola. Il mio augurio per Commisso è quello di innamorarsi sempre di più di Firenze, e il calcio storico potrebbe essere la chiave per capire ancora di più le tradizioni fiorentine e in che modo si vive la città.