Una squadra spezzettata: al completo solamente giovedì. Pezzella, nel male Pioli ha un aiuto

Ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo ‘Davide Astori’ dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli. La Fiorentina – riporta Radio Bruno – prepara la sfida al Bologna priva di tanti elementi, ancora impegnati con le Nazionali. Il gruppo sarà al completo solamente nella giornata di giovedì, quando potrà riabbracciare i due attaccanti Vlahovic e Simeone; smaltite le fatiche con l’Italia e la Serbia, rientreranno invece mercoledì Chiesa, Biraghi e Milenkovic, stesso giorno in cui riprenderanno le sedute Nørgaard, Lafont e Hancko; si sono già allenati Pjaca ed Edimilson, a Firenze da lunedì. Infortunati Pezzella e Dragowski, il tecnico ha potuto lavorare durante tutta la sosta con quei giocatori che sono in lizza per sostituire il difensore argentino.