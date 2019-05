Un minuto dopo la fine del campionato: Antognoni come Diego Della Valle

Forse non tutti i tifosi avranno fatto caso alle dichiarazioni di Giancarlo Antognoni nel post partita di Parma. L’attenzione, d’altronde, era rivolta alle combinazioni salvezza della Fiorentina. Fatto sta che il club manager viola ha utilizzato parole dure: “Sicuramente sono stati commessi degli errori da tutti quanti, ci saranno i giusti provvedimenti da domenica in poi. Riusciremo a costruire una squadra più competitiva“. Sorge allora spontanea una domanda: a quali provvedimenti si riferisce? L’ex numero dieci non l’ha spiegato, ma il termine usato non è banale e sa tanto di punizione…

Il futuro resta sospeso. La priorità, adesso, è il campo con una salvezza da conquistare in una domenica di passione contro l’amico Cesare Prandelli. Non c’è dubbio, però, che Antognoni abbia rincarato le parole di Diego Della Valle relative al fatidico minuto dopo la fine del campionato, quando ci saranno da affrontare molte cose con civiltà, chiarezza e determinazione. Servirà un nuovo direttore sportivo visto che Carlos Freitas lascerà Firenze, ma anche Pantaleo Corvino non è sicuro di restare. E qualcuno addirittura ipotizza che Vincenzo Montella abbandoni la nave a meno di due mesi dal suo ritorno in riva all’Arno. Nessun capro espiatorio, è giusto che a pagare il conto di questa stagione disastrosa non sia il solo Pioli.