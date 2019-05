Turrini: “Fiorentina a rischio? Se l’è cercata, qualcuno dovrà farsi un esame di coscienza”

Il giornalista, noto tifoso dell’Inter, Leo Turrini, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina a rischio Serie B? Se l’è cercata. La società avrebbe dovuto finire la stagione con Pioli. Non si doveva arrivare a quel comunicato. E’ assurdo che, a 90 minuti dal termine, la Fiorentina possa finire in Serie B. Qualcuno dovrà farsi un esame di coscienza. L’Inter è molto meno in forma dell’Empoli. Tutte le sfide decisive, le ha fallite. Sia l’Inter che l’Empoli devono vincere e così le differenze si azzerano. Non affiderei mai il mio destino all’Inter. Secondo me domenica sera è favorito l’Empoli, i giocatori nerazzurri hanno il panico addosso. L’Inter ha vinto contro il Chievo retrocesso, ma se la partita fosse finita in pareggio, non ci sarebbe stato niente da dire.