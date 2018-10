L’ex giocatore e opinionista Paolo Tramezzani, dallo scorso 10 ottobre alla guida dell’APOEL Nicosia, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare di Fiorentina. Di seguito un estratto del suo intervento: “Ho visto la squadra in ritiro quest’estate, mi è sembrata in netta crescita e può sicuramente provare a migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Ero anche a San Siro per Inter-Fiorentina e se in quel secondo tempo c’è stata una squadra che voleva vincerla quella squadra erano proprio i viola; è stata una sconfitta immeritata. Mercato? Un giocatore come Viviani potrebbe fare comodo per mettere ordine. Biraghi? In prospettiva è l’esterno sinistro italiano più completo che c’è”.