Tifosi Inter aggrediti nel 2016: prosciolti quattro ultras della Fiorentina

Prosciolti quattro ultras della Fiorentina, finiti a processo con l”accusa di aver aggredito alcuni tifosi dell”Inter il 14 febbraio 2016 fuori dallo stadio Franchi prima della partita di campionato di serie A Fiorentina-Inter. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Firenze, anche su richiesta del pm Ornella Galeotti, prima della chiusura dell”istruttoria. “Gli imputati erano estranei ai fatti – spiega l”avvocato Simone Bonaldi, legale di uno degli ultras – Sono stati indagati per un problema nei riconoscimenti degli aggressori”. Sempre secondo quanto spiegato dal legale, la sentenza è stata emessa perché le prove a carico degli imputati, accusati a vario titolo di rapina, lesioni personali e violenza privata, erano “incerte e insufficienti”. Il 14 febbraio 2016 due gruppi di tifosi dell’Inter vennero aggrediti in due distinti episodi fuori dallo stadio. Cinque rimasero feriti, tutti in modo non grave. Lo riporta l‘Ansa.