Il Corriere dello Sport di questa mattina parla delle scelte che Pioli farà in vista della sfida di sabato contro il Napoli. In campo ci sarà Dragowski, con loro attenzione al rientro di Veretout e a Pjaca. Per il croato sarà presa una decisione in extremis, con l’alternativa Eysseric sempre viva. A centrocampo il ballottaggio riguarda Gerson (LEGGI LA SUA INTERVISTA) ed Edimilson.