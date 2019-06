Telefonata tra Barone ed Enrico Chiesa: ribadito quanto detto da Commisso

Rocco Commisso e Joe Barone stanno lavorando a 360 gradi per costruire la nuova Fiorentina. Oggi è stata un’altra giornata caldissima: il braccio destro del neo-proprietario viola ha telefonato anche ad Enrico Chiesa, il quale, come noto, cura gli interessi del figlio, al centro di mille voci di mercato. Barone ha ribadito quanto detto da Commisso nella conferenza stampa di presentazione, ovvero che la volontà della Fiorentina è quella di trattenere il giovane attaccante. Le parti, comunque, si riaggiorneranno al rientro del duo Commisso-Barone in Toscana. Lo riporta gianlucadimarzio.com.