Super Champions: ecco la posizione della Fiorentina

Solo la Juventus è a favore della Super Champions. Almeno, solo la Juventus tra le società che hanno votato: in giornata, infatti, i club di Lega Serie A erano chiamati a esprimersi sul progetto dell’UEFA di proporre un nuovo format.

Astenute Roma, Fiorentina, Inter e Milan: secondo quanto raccolto da TMW, tutte le altre società di A hanno invece votato contro la Super Champions. La Lega Serie A, in sostanza, si schiera in maniera abbastanza chiara, in linea con gli altri quattro grandi campionati. A differenza di quanto avvenuto con Premier e Bundes, dove il voto è stato unanime, la posizione della Juventus (e quella di altre 4 big come le astenute) è un dato non da poco.