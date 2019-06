Stovini: “Punto di svolta, tabula rasa tra dirigenti e allenatore”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex difensore Lorenzo Stovini ha commentato il possibile passaggio di proprietà della Fiorentina dai Della Valle a Rocco Commisso:

Forse siamo arrivati ad un punto di svolta. Spero che la trattativa si chiuda al più presto possibile e che si volti pagina.

E’ un imprenditore che avrà voglia di fare qualcosa di importante. Firenze non ha bisogno di Messi o Ronaldo, deve ritrovare entusiasmo che in questi anni è mancato.

Antognoni? Se deve rimanere qualcuno lui è in vantaggio. Per il resto tabula rasa tra dirigenti e allenatori. Montella? Il suo ritorno non l’ho capito, è andata bene che la Fiorentina si sia salvata. Si deve ripartire e riazzerare.