Stasera su Violanews un nuovo grande opinionista. Stay tuned!!!

E’ con molto piacere che vi anticipo di qualche ora l’esordio di un nostro nuovo grande opinionista che andrà ad affiancare ad Alessandro Rialti arricchendo quanto Violanews vi sta offrendo in questi anni. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri lettori che ci stanno premiando sempre più in questo momento frenetico e importante per il futuro della Fiorentina. Come avete senz’altro visto abbiamo da lunedì il nostro inviato Filippo Porta che marca da vicino i protagonisti di questa vicenda riportando nitide, foto e video. E dalla redazione cerchiamo di completare il quadro.

Insomma è proprio per ringraziare tutti voi che da stasera vi terrà compagnia una grande firma che segue da anni il mondo viola. Di chi si tratta? Lo scoprirete solo alle 21 quando pubblicheremo il suo primo pezzo in esclusiva per Violanews.