30° minuto su Toscana tv e in streaming su Violanews

Torna stasera 30° minuto che vi terrà compagnia durante il campionato tutti i lunedì sera su Toscana tv (canale 18 DT) visibile dallo scorso anno anche in diretta streaming su Violanews. Come al solito al timone Simone Pagnini e poi Leonardo Petri e Costantino Nicoletti nel classico testa a testa, inoltre saranno ospiti l’Avvocato Magli e Leonardo Vonci per intervenire da casa Greta Beccaglia. Il tutto dalle 21,15 toscana tv canale 18 e in streaming su violanews.com

Il link per seguirla in streaming a partire dalle 21.15, ora di inizio della trasmissione