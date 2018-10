Stadio alla Mercafir: Nardella si è mosso, la Fiorentina che farà?

Il sindaco di Firenze è stato chiaro: la Fiorentina ha tempo fino al 31 dicembre per presentare il progetto definitivo del nuovo stadio (LEGGI L’INTERVISTA). La scadenza è quella, oltre non si andrà. Sul tavolo della trattativa ci sono molti elementi da tenere in considerazione. L’amministrazione comunale si è mossa molto negli ultimi anni per individuare il territorio su cui far costruire la nuova casa della Fiorentina alla famiglia Della Valle e per far procedere la macchina burocratica. Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di un incontro fra le parti per fare il punto della situazione. Questo dovrà essere il prossimo passo.

La società viola rimane sulla propria posizione. L’interesse è comune con l’amministrazione, ovvero realizzare il nuovo impianto dove far giocare la Fiorentina. La dirigenza ha letto le parole del Sindaco come un segnale di continuità nel percorso intrapreso. Non resta che aspettare qualche settimana: per vedere se e come andrà l’incontro fra le parti e per capire cosa accadrà entro il 31 dicembre. Se la società consegnerà il progetto definitivo si procederà sulla strada giusta altrimenti il rischio di andare in blocco potrebbe essere reale. Sempre che Nardella non decida di accordare una nuova proroga richiesta anche da Della Valle a Moena, cosa che farebbe slittare ancora i tempi.