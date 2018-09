Stadio alla Mercafir, Ass. Bettarini: “Siamo ottimisti, ci sono tutte le condizioni”

Firenze-(Italpress-20 settembre 2018)-“Noi con la variante approvata al Pue”, ovvero il piano urbanistico esecutivo, “di Castello approvata il 26 giugno scorso abbiamo posto in essere le condizioni necessarie, che era quello che ci aveva chiesto la Fiorentina. Questo è il motivo per cui siamo ottimisti perché tutte le condizioni ci sono, perché la città aspetta lo stadio e perché stiamo andando avanti in una trasformazione importante di cui è parte anche il nuovo stadio della Fiorentina”. Lo ha detto l’assessore all’Urbanistica del comune di Firenze, Giovanni Bettarini rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto come veda il percorso di avvicinamento al prossimo 31 dicembre, data ultima fissata dallo stesso comune di Firenze per la consegna da parte della Fiorentina del progetto definitivo per la costruzione di un nuovo stadio nel capoluogo di regione toscano.