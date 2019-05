Sorpresa: Freitas finisce nel mirino dell’Arsenal

Si è ormai conclusa l’avventura di Carlos Freitas a Firenze. Tre anni al fianco di Pantaleo Corvino che, sul piano sportivo, non hanno portato risultati positivi alla Fiorentina. Ma nonostante questo il direttore sportivo sembra aver conservato alcuni importanti estimatori. Stando a quanto riportano in Portogallo, infatti, Freitas potrebbe trovare adesso ingaggio in Premier League ed in particolare all’Arsenal. I Gunners sono una delle due opzioni ipotizzate per il dirigente, insieme alla pista francese di cui si era parlato già nei mesi scorsi.