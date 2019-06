Sky, Di Marzio fa i nomi del nuovo corso viola: corsa a due per la panchina

In onda come ogni sera su Sky nella trasmissione dedicata al calciomercato, Gianluca Di Marzio ha parlato anche dei prossimi step del nuovo corso della Fiorentina. Anzitutto è in vista un incontro tra il neo-proprietario viola Rocco Commisso e l’ex Milan Umberto Gandini per quanto riguarda il ruolo di amministratore delegato (ma non è l’unico nome). Per quanto riguarda la direzione sportiva, un nome caldo è quello di Frederic Massara, che ha appena interrotto il proprio rapporto con la Roma. Due, invece, i principali candidati per la panchina: Di Marzio fa i nomi di Gattuso e Semplici.