L’incredibile record di Simeone. Che domenica può “battere” persino Nuno Gomes

Un’astinenza mai vista, almeno nell’era Della Valle. Spiace dirlo, ma la striscia senza gol di Giovanni Simeone sta raggiungendo numeri da record. L’attaccante argentino non segna da ben 10 partite, quasi tutte giocate per intero, con un minutaggio complessivo di sterilità che ha toccato quota 860′. Ci siamo chiesti quali altri attaccanti della storia recente della Fiorentina fossero arrivati a tanto e la risposta è stata eloquente. Dal 2004/05 (primo anno di Serie A della viola post fallimento) nessun centravanti ha fatto così male. Neanche Amauri, che nella seconda metà della stagione 2011/12 rimase senza segnare per 849′ prima di trovare una rete pesante a San Siro col Milan. Il peggior Mario Gomez, che nella sua avventura a Firenze non ha mai trovato continuità complici anche i molti infortuni, restò a secco al massimo 493′ consecutivi. E Pazzini nell’anno un po’ deludente della promozione a titolare (2007/08)? Non più di 489′. Insomma per il Cholito la situazione si fa molto pesante e all’orizzonte – molto vicino – c’è il fantasma di Nuno Gomes che nella disastrosa stagione del fallimento collezionò un’astinenza di 890′. Simeone rischia di superare anche il portoghese, se non segnerà nella prima mezzora della gara col Sassuolo. E RIGANO’ HA UN CONSIGLIO PER IL CHOLITO