Sconcerti: “Rimpiango Veretout mezzala. Gerson? Ha un sinistro eccezionale”

Il giornalista tifoso viola Mario Sconcerti a Rmc Sport ha parlato di Fiorentina-Roma:

Speriamo sia una bella partita. Giocheranno Simeone e Pjaca, ma la squadra è buona. Rimpiango Veretout mezzala, che ora è bloccato. Avere Benassi e lui vuol dire tanto, anche in termini di gol. Al momento non arrivano palloni in area. Mi piace Gerson, ha un sinistro eccezionale.