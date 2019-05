Sconcerti: “La Fiorentina non mi sembra in grado di fare niente, ci siamo affossati da soli”

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

“Ci sono molti piccoli segnali negativi per la Fiorentina, come le due vittorie dell’ Empoli e la sconfitta del Parma. Temo, visto il gioco della Fiorentina, che non sarà facile fare punti. A questo punto non so che dire, si deve solo incrociare le dita. Con il pareggio del Torino, la Fiorentina fa questo benedetto punto. Spero che qualcosa accada, perchè la Fiorentina non mi sembra in grado di fare niente. Corvino fa troppe cose in società, invece dovrebbe limitarsi ai suoi compiti, in cui è molto bravo. Non sono molto ottimista per la partita della Fiorentina, visto come sta giocando in questo momento. La vera cosa importante è che ci sono tante squadre dietro la Fiorentina, e tanti scontri diretti. Fare un punto in casa con il Genoa non è terrificante, lo è questa Fiorentina. Sabatini? Non vedo come possa convivere con Corvino. Serve un profilo diverso da affiancare al direttore generale della Fiorentina. Della Valle? In questo momento si sta facendo il tifo contro, non si può dire a qualcuno di andare via, senza dare una reale alternativa. Questa classifica sicuramente se la sono cercata di Della Valle, ma ce la siamo cercati anche noi. Sennò si torna a fare le lamentele davanti ai negozi di Della Valle, con quei poveri dipendenti. A forza di distruggere tutto stiamo rischiando la B. Azionariato popolare? Non ricordo che i fiorentini abbiano mai tirato fuori soldi per la Fiorentina, quindi la vedo dura. “