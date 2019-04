Sconcerti: “Corvino debole per come ha risanato la società. Ai DV non conviene arrivare 10°”

Intervenuto come ogni giovedì a Radio Bruno per il filo diretto, Mario Sconcerti ha parlato del momento viola: “Modello Ajax? Sembrano tutti come Antognoni soprattutto De Jong e Van De Beek, coprono ottimamente gli spazi e hanno la capacità di muoversi in avanti sempre di prima. Strutture lontane l’una dall’altra del settore giovanile? Teniamo testa a squadre che investono molto più di noi e continuiamo a dire che i Della Valle non hanno vinto niente, ma qualcosa è stato raccolto a livello femminile e giovanile: figuriamoci cosa potremmo avere se avessimo un centro sportivo dove si allenano tutti insieme”.

Sul ritorno di immagine per i Della Valle: “Un grande brand deve riuscire a vincere o almeno ad essere competitivo, quale ritorno di immagine ti dà arrivare decimo? Questa una situazione li penalizza dal punto di vista economico, e parlare di autofinanziamento è diventato uno slogan, visto che i sedici milioni che sono a passivo nel bilancio vengono ripianati dalle cessioni dei calciatori. Vorrei che i Della Valle e chi coloro a cui si affidano sbagliassero meno campagne acquisti possibili: se guardiamo i sei di centrocampo della Fiorentina come si può pensare di ambire a qualcosa?”.

Sulla nuova Fiorentina: “Io ripartirei vendendo quei tre-quattro giocatori che possono farti guadagnare e punterei su giovani già fatti, come Sensi, Mandragora e Barella. Non so se confermerei Lafont e rinuncerei a Biraghi se avesse mercato. Poi serve un centravanti che la metta dentro, perché Muriel è utilissimo, ma il suo massimo di reti in campionato è 11. Per sostituire Chiesa prenderei De Paul, e parlando con alcuni allenatori, tutti sono stupiti dallo scatto e dalla progressione di Montiel“.

Capitolo Corvino: “Sono stato un suo grande estimatore, ma ha sbagliato molto. Si è preoccupato di sanare una società che non aveva così tanto da risanare. Abbiamo pagato da deboli quel ‘colpo di testa’ fatto con Rossi e Gomez. Gli errori sono tanti e tutti uguali: giocatori muscolari di una resa modesta come Dabo e Norgaard. Nel calcio la prima cosa da cercare è la qualità, poi il fisico: noi abbiamo fatto il contrario”.