Di seguito le parole di Mario Sconcerti ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Domani verrà comunicata l’ufficializzazione di una trattativa che ha già superato la fase preliminare, quella in cui chi vende dà l’esclusiva dell’acquisto ad un solo cliente. Una fase da 30/60 giorni, credo si sia già a buon punto, penso si stia parlando dei particolari. Altrimenti non si spiegherebbe il silenzio prolungato delle due parti in queste settimane. Non so niente, non ho fonti dirette, ma conosco questo mondo e so come funzionano le trattative. Veretout? Non auguro del male a nessuno, ognuno di noi è bene che faccia le cose che ha voglia di fare. Ciò che mi è piaciuto poco è come ha giocato quest’anno piuttosto. Se terrei Montella? Bisogna capire il suo stato d’animo, se fossi il presidente avrei bisogno di portare entusiasmo e vorrei capire se è il tipo giusto per il nuovo corso. I nuovi? Zurkowski l’ho visto e mi piace, Rasmussen l’ho visto poco, Traoré mi piace molto. Non capisco quello che sta facendo Corvino con lui e non mi piace quello che sta facendo Corsi, questo forzare la mano parlando continuamente di trattative”.