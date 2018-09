Sarà Valeri l’arbitro di Fiorentina-Atalanta. E intanto Mazzoleni finisce al Var

E’ stata effettuata la designazione arbitrale per la prossima giornata di campionato. A dirigere la gara tra Fiorentina e Atalanta sarà Paolo Valeri.

Ecco la terna, Var e Avar:

FIORENTINA – ATALANTA

VALERI

TASSO – SCHENONE

IV: PASQUA

VAR: DOVERI

AVAR: VALERIANI

L’arbitro che tanto ha fatto discutere in questi giorni dopo gli errori nella sfida tra i viola e l’Inter, Paolo Mazzoleni, è stato fermato. Non dirigerà infatti alcuna gara in questo weekend, ed è stato relegato a fare il Var di una partita di secondo piano. LEGGI LE DESIGNAZIONI DI TUTTA LA GIORNATA DI SERIE A: VA A BANTI IL MATCH SCUDETTO