Sandrelli: “Pradé? Non capisco, sarebbe una soluzione che mi convince poco”

Così Massimo Sandrelli, intervenuto poco fa al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Innanzitutto mi preme fare un saluto ai Della Valle, con cui, nel bene e nel male, abbiamo condiviso diciassette anni. Hanno fatto bene fino a quando ha retto la passione, poi la situazione è andata peggiorando. Commisso? Mi sembra un grande personaggio, anche per come si è comportato in città, poi è la sua storia che parla chiaro. Non capisco invece la scelta di far tornare Daniele Pradè, aspettando ovviamente notizie certe, guardando anche il panorama italiano attuale. Ricordiamoci che è il dirigente autore dell’arrivo di Mario Gomez: dopo Socrates il peggior acquisto della storia viola. Nell’estate del 2012 fece grandi cose, è vero, ma grazie all’aiuto ed alla conoscenza calcistica di Macia. Magari senza l’Uomo Nero riuscirà a rendere di più…