Sandrelli: “I Della Valle ne hanno fatta una più del diavolo, questa non è la loro dimensione”

Massimo Sandrelli, ospite di Radio Bruno Toscana, ha fatto il punto sul momento dei viola:

La Fiorentina deve farcela con le proprie gambe, ne ho viste tante di partite determinanti e sono quelle in cui arrivi esausto. Un crollo verticale così è abbastanza difficile da commentare. Sono però sicuro che la tifoseria sosterrà la Fiorentina, perché l’attaccamento alla maglia prevale sempre e sono convinto che i viola ce la faranno a salvarsi, anche se non è giusto sciupare un campionato come questo. La responsabilità è di tutti, nessuno escluso, ma anche dei Della Valle, che ne hanno fatta una più del diavolo. Non so come prendere un’eventuale loro assenza alla partita: mi pare che il rapporto sia con la squadra che con Firenze sia logoro. Mi piacerebbe che si potesse cominciare un percorso alternativo piuttosto che una situazione piatta senza devozione ed entusiasmo. Intendiamoci: i Della Valle sono una proprietà importante ma vederli così mi fa strano, non è la loro dimensione. Poi, Diego si fa vivo solo con le lettere.