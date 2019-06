Sabatini: “Spalletti alla Fiorentina? E dove li mettiamo i dieci milioni che deve dall’Inter?”

Così Sandro Sabatini a Radio Sportiva in merito a Luciano Spalletti, indicato nelle ultime ore come papabile per la panchina gigliata: “Spalletti alla Fiorentina? Non può far beneficenza dei dieci milioni che deve avere dall’Inter per andare ad allenare i viola: qualcuno glieli dovrà pur dare. E’ meglio di Montella secondo me, ma non si può considerare che sia libero solo perché è stato esonerato“.