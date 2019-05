Sabatini: “L’errore della societa? Cacciare Pioli. Commisso profilo valido per la Fiorentina”

Il giornalista ed opinionista televisivo Sandro Sabatini ha rialsciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Non mi aspettavo di certo un epilogo di stagione simile per la Fiorentina, che e’ arrivata alla trentottesima giornata con l’incognita salvezza. E’ stato sbagliato mandare via Pioli. Ho tanti amici di Montecatini, tifosi della Fiorentina, che non erano d’accordo a mandar via Pioli. Quando questa squadra, formata dai “figli di Pioli”, si e’ vista allontanare il proprio padre-fratello si e’ andata ad intaccare l’armonia dello spogliatoio. E’ li’ che e’ stato commesso l’errore da parte della societa’.

Commisso? Credo di poter dire che e’ un appassionato di calcio, di Italia ed e’ pieno di soldi. In piu’ lavora nel ramo delle comunicazioni. Percio’ un suo arrivo sarebbe molto valido per la piazza di Firenze e per il calcio italiano. Mi fa strano un po’ la valutazione dei 135 milioni di euro.

Montella? A Firenze e’ un tecnico stimato per quello che ha fatto negli anni passati.Penso che le responsabilita’ sue siano inferiori rispetto a quelle delle societa’ perche’ e’ arrivato a fine stagione e perche’ questa non e’ certo una squadra con cui Montella potrebbe esprimere il suo concetto di calcio, molto piu’ ‘spagnoleggiante’ e basato sul tiki-taka come era la sua prima Fiorentina, una squadra strutturata bene e per quel tipo di calcio”.