Rui Costa, niente Milan o Fiorentina: rimane al Benfica

Tra i tanti candidati che circolano in questi giorni come possibili nuovi direttori sportivi del Milan, bisogna depennare dalla lista Manuel Rui Costa. Il portoghese – corteggiato anche dalla Fiorentina di Rocco Commisso – resterà al Benfica, dove ha lavorato molto bene in questi anni e si trova benissimo. Dunque, nessun futuro italiano per il lusitano. Sia Milan che Fiorentina sono sulle tracce di Friederic Massara.