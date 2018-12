Rossi atto secondo? Perché sì e perché no

La notizia è uscita poche ore prima della partita contro il Milan: l’agente di Giuseppe Rossi è in contatto con la Fiorentina per riportare Pepito a Firenze. Tutto fatto? No, anzi, la risposta di Pantaleo Corvino è stata piuttosto fredda nei confronti di Andrea Pastorello e del calciatore, impegnato, da alcuni mesi, con i New York Red Bulls. Insomma: l’operazione nostalgia sembra molto complicata.

Al di là delle dinamiche di mercato, Rossi sarebbe utile alla Fiorentina? Abbiamo provato ad analizzare le motivazioni del sì e del no.

LE PAROLE DELL’AGENTE DI ROSSI