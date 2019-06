La nuova Fiorentina di Rocco Commisso non dimentica il passato, anzi lo guarda con un occhio di riguardo. Tanto che nei prossimi giorni potrebbero concretizzarsi alcuni grandi ritorni, a partire da Batistuta (LE SUE PAROLE) e passando per il ds Pradè. Ma anche Giuseppe Rossi può sperare, vantando a suo favore anche il fatto di essere un italo-americano come Commisso e personaggio molto conosciuto negli Stati Uniti. “E’ un calciatore fantastico e un ragazzo d’oro. In America abita a venti minuti da casa mia ma non ci siamo mai incontrati. Potrebbe accadere a Firenze, vedremo” l’apertura del proprietario della Fiorentina nell’intervista di oggi a La Nazione.

