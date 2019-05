Roccati avverte: “Fiorentina, il rischio è alto. E la colpa è della società”

Non è così impossibile che l’Empoli sbanchi San Siro, in questo finale di campionato è successo di tutto. Compresa l’Inter, che sembrava già sicura della Champions ma ora rischia. Influisce tanto l’aspetto psicologico: in tutte le squadre è la società a determinare gli equilibri e se si fanno degli errori si condizionano i giocatori e per la Fiorentina il rischio è concreto e anche alto. Questa stagione ha visto molti raggiungere presto gli obiettivi: quando pensi che manchi solo un punto e non lo fai mancano le energie nervose sul più bello. Ai viola è successo questo, ma non sono diventati scarsi i giocatori, cambia proprio l’aspetto mentale dettato dalla pressione e dalla società.