Rivoluzione in estate: dubbi su Chiesa e Simeone, Lafont e Pezzella quasi intoccabili

Tutti sotto esame. Nessun giocatore della Fiorentina ha il diritto-dovere di sentirsi al cento per cento un elemento anche della squadra del futuro. Sono due i viola (quasi) sicuri di non essere al centro del mercato in uscita: Lafont e Pezzella. Entrambi, fra l’altro, rischiano di trovarsi sul piatto proposte d’acquisto interessanti, ma la Fiorentina, almeno in questo caso, potrebbe non ascoltarle. Il terzo (quasi) intoccabile è Muriel che però ha un percentuale di conferma più bassa rispetto a Lafont e Pezzella per una ragione molto semplice: il colombiano è un giocatore da riscattare e quindi non ancora di proprietà del club di Della Valle. Dunque, un inserimento prepotente di una terza squadra nella trattativa Fiorentina-Siviglia potrebbe rivelarsi decisivo.

C’è poi un pacchetto di giocatori che a giugno lasceranno la Fiorentina: Pjaca, Norgaard, Gerson, Veretout, Laurini. Ad eccezione del secondo, per gli altri il club viola dovrà realizzare cessioni che abbiano un riscontro positivo anche nel bilancio (meglio se con plusvalenza) oppure realizzare prestiti e rinviare di almeno un anno la vendita del cartellino.

Nel gruppo di mezzo, ovvero dei giocatori che hanno la stessa o quasi possibilità di rimanere o di andare, spiccano i nomi di Chiesa, Simeone e Milenkovic. Quest’ultimo ha maggiori possibilità di essere ceduto (rispetto a Chiesa) se la società volesse realizzare un tesoretto sulle cessioni prima di far partire gli acquisti. Sull’attaccante anche se ci saranno delle perplessità a livello tecnico e di rendimento, la chiave dell’estate sarà legata soprattutto al tipo di offerta che sarà eventualmente ricevuta dalla Fiorentina. I 18 milioni investiti due anni fa non sono stati ammortizzati.

Chiesa, come è ovvio pensare, sarà invece un discorso a parte. A partire dalla valutazione (non meno di 90 milioni) e dalle ambizioni del club che eventualmente busserà alla porta del giocatore e della Fiorentina.