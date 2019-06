Riganò: “Le parole di Andrea Della Valle mi hanno quasi commosso”

L’ex giocatore della Fiorentina Christian Riganò ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dopo la cessione del club viola da parte dei Della Valle:

Si era arrivati a un punto di non ritorno, la situazione era diventata difficile. Ieri ho sentito le parole di Diego Della Valle, un po’ al veleno, quelle di Andrea invece al miele, mi ha quasi commosso. Era da tanto tempo che si era creata una frattura, dobbiamo ringraziare una famiglia che per 17 anni ha investito ed è stata al comando della Fiorentina, sbagliando come fanno tutti. Dobbiamo capire chi porterà nell’organigramma Commisso: non mi aspetto che spenda duecento milioni in un colpo solo, quello sì