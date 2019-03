Rifinitura al Franchi: buone notizie su Lafont e Chiesa, Edimilson…

Rifinitura mattutina per la Fiorentina all’interno dello stadio Artemio Franchi alla vigilia della partita contro il Cagliari, in programma domani alle 20.30 alla Sardegna Arena. Come riportato da Radio Bruno Toscana ci sono buone notizie su Alban Lafont. Il francese, infatti, ha svolto il primo allenamento della settimana insieme ai compagni. Ci sono buone probabilità che torni titolare. Anche Federico Chiesa si è allenato in gruppo. Aggiornamento negativo, invece, su Edimilson Fernandes: lo svizzero non sta ancora bene, tanto da aver abbandonato il Franchi. Difficile che sia a disposizione di Pioli per la gara di domani.