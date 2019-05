Rialti: “La squadra è andata via con Pioli, non ne resterà alcuna traccia”

Alessandro Rialti, firma del Corriere dello Sport, ha condiviso le sue opinioni sulla Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno:

“Pioli non c’è più, e la squadra è andata via con lui. La tensione interna alla città è insopportabile, ma i problemi c’erano anche prima, la squadra aveva dei difetti mascherati in gran parte dall’impegno e dall’impatto dal punto di vista umano. La differenza fra quel che la Fiorentina dava e quel che era purtroppo è eclatante. ADV, poverino, ogni volta fa qualcosa e dopo un po’ arriva Diego e distrugge tutto; quando vedo una lettera di DDV ho paura. Montella? Ha fatto l’errore di venire, non era semplice, ma è stato travolto; se domenica andasse bene Vincenzo ne uscirebbe comunque malissimo. Di questa squadra non resterà traccia: i migliori li portano via, i peggiori li mandano via.

Corvino? Diego probabilmente vorrebbe tenerlo, ma il punto è: la squadra la ricostruisci coi soldi o senza? I soldi di Chiesa verranno reinvestiti?”