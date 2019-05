Retrocessioni, le più drammatiche degli ultimi anni. La Fiorentina…

L’edizione online della Gazzetta dello Sport si concentra sulle retrocessioni più drammatiche degli ultimi anni (da quando la Serie A è tornata a 20 squadre), che si sono materializzate negli ultimi 90 minuti di campionato. La Fiorentina è stata due volte protagonista e arbitro della lotta per non andare in B, nel 2004/05 e nel 2011/12: nel primo caso la Fiorentina batté 3-0 il Brescia all’ultima giornata togliendosi dalle sabbie mobili del fondo classifica e spedendo i lombardi in cadetteria insieme al Bologna: il 3-3 tra Parma e Lecce mandò i rossoblu allo spareggio con i ducali, che si salvarono con i gol di Cardone e Gilardino a ribaltare quello di Tare.

Nel 2011/12 invece la Fiorentina non fu direttamente coinvolta alla 38^ ma arbitro della salvezza, andando a vincere alla penultima sul campo del Lecce e tirandosi definitivamente fuori dalla lotta salvezza. I salentini di Cosmi poi persero sul campo del Chievo mentre il Genoa si aggrappò ai gol di Gilardino e Sculli per un 2-0 salutando la Serie A.

Negli 8 casi analizzati dalla Rosea, le squadre maggiormente coinvolte nella bagarre per evitare la B sono Empoli, Chievo, Palermo e proprio Genoa, l’avversario della Fiorentina domenica al Franchi.