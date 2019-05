FOTO – Al Franchi c’è il braccio destro di Rocco Commisso

Come riporta il profilo Twitter del Pentasport di Radio Bruno il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, è presente stasera in tribuna al Franchi. Il manager italo-americano è da anni uno “scudiero” del futuro proprietario della Fiorentina, nonché vice presidente dei New York Cosmos: segno che la trattativa per il passaggio societario dei viola entra sempre più nel vivo