R. Renga: “Commisso? Sono curioso, peggio di così…”

Roberto Renga:

Commisso? Ne ho sentito parlare anche se non lo conosco. A differenza di Pallotta a Roma, che è un italiano di seconda generazione, lui è nato in Italia. In questo momento sono curioso: ora sono azzerati i rapporti fra i Della Valle e la città, i fiorentini sono una tifoseria particolare e forse fare peggio di così è impossibile.Ho visto Empoli-Fiorentina: secondo me il risultato giusto sarebbe stato 0-6 per i viola. Gli Azzurri hanno fatto un grande finale di campionato ma in quella partita non hanno giocato bene e quella partita mi ha fatto capire che ci fossero parecchie cose da sistemare. Dragowski? Non mi risulta un interesse della Roma: sembra molto più maturo della sua età, meglio sicuramente di Lafont. Non credo che i viola siano disposti a lasciarlo andare in estate dopo quello che ha fatto a Empoli.